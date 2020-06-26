Многопрофильная клиника
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 86б
(3412) 50-98-17
Режим работы: пн-пт - с 7.30 до 20.00 
сб с 09.00 до 15.00, вс - выходной
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Многопрофильная клиника
г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 122
(3412) 22-29-20
Режим работы: пн-пт - с 7.30 до 20.00 
сб с 09.00 до 15.00, вс - выходной
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Травматология
г. Ижевск, ул. Ключевой Поселок, 77
(3412) 22-29-108 (912) 856-18-54
Режим работы: пн-пт - с 08.00 до 21.00 
сб-вс - с 10.00 до 18.00
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Ижевский медицинский центр «Юнимед» — многопрофильный клинико-диагностический центр нового поколения Заказать звонок

Услуги

Адреса и контакты клиник:

Медицинский центр «Юнимед»
ул. Красноармейская, 86б
+7 (3412) 50-98-17
Режим работы:
пн-пт - с 7.30 до 20.00
сб - с 09.00 до 15.00, вс - выходной

Медицинский центр «Юнимед»
ул. 40 лет Победы, 122
+7 (3412) 22-29-20
Режим работы:
пн-пт - с 7.30 до 20.00
сб с 9.00 до 15.00, вс - выходной

Травматология «Юнимед»
ул. Ключевой Поселок, 77
+7 (3412) 22-29-10
Режим работы:
пн-пт - с 08.00 до 21.00
сб-вс - с 10.00 до 18.00

Медицинское частное учреждение «Юнимед»

Многопрофильный клинико-диагностический центр «Юнимед» — клиника нового поколения, ориентированная на высокое качество услуг и максимальную доступность их для населения. Как и многие медицинские платные клиники и центры Ижевска, центр «Юнимед» предлагает все современные методы диагностики и лечения различных заболеваний у взрослых и детей. Однако именно здесь Вас ждет комплексный профессиональный подход и полное медицинское сопровождение.

Условия и порядок оказания медицинской помощи

Все услуги в клинике предоставляются на платной основе

За наличный расчет, за безналичный расчет, по полису ДМС.

Мы работаем по предварительной записи

Запись производится по телефонам:
50-98-17 (офис по адресу ул. Красноармейская, д. 86Б);
22-29-20 (офис по адресу ул. 40 лет Победы, д. 120);
22-29-10 8 (912) 856-18-54 (травматология по адресу ул. Ключевой Поселок, д. 77);
А также на сайте нашей клиники. Администраторы проинформируют Вас о подготовке к исследованию, процедуре или консультации.

Амбулаторная карта с предыдущими обследованиями

Если это возможно, возьмите с собой амбулаторную карту с предыдущими обследованиями, иногда это бывает необходимо врачу для оценки динамического состояния Вашего здоровья.

Напоминание о консультации

Накануне консультации наши администраторы напомнят Вам о предстоящей консультации.

Больничный лист

При необходимости Вам будет выдан лист нетрудоспособности.

Новости

Стоимость консультации от 1000 руб.

Стоимость консультации от 1000 руб.

Стоимость консультации от 1000 руб.

26.06.2020
Скидка пенсионерам в клинике «Юнимед»

Скидка пенсионерам в клинике «Юнимед»

Скидка пенсионерам -10% на все услуги

26.06.2020
Режим работы в майские праздники 2022

Режим работы в майские праздники 2022

Режим работы в майские праздники в медицинском центре «Юнимед»

26.06.2020
Знакомство с врачом-дерматологом Хасановой Анастасией Романовной

Знакомство с врачом-дерматологом Хасановой Анастасией Романовной

Врач-дерматолог Хасанова Анастасия Романовна

26.06.2020
Все новости

Лицензия

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Лицензия_6

Лицензия в электронном виде с приложениями (License-OOO-Unimed.pdf, ЛО-18-01-003022.xml, )

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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