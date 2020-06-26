Медицинское частное учреждение «Юнимед»

Все услуги в клинике предоставляются на платной основе
За наличный расчет, за безналичный расчет, по полису ДМС.
Многопрофильный клинико-диагностический центр «Юнимед» — клиника нового поколения, ориентированная на высокое качество услуг и максимальную доступность их для населения. Как и многие медицинские платные клиники и центры Ижевска, центр «Юнимед» предлагает все современные методы диагностики и лечения различных заболеваний у взрослых и детей. Однако именно здесь Вас ждет комплексный профессиональный подход и полное медицинское сопровождение.
За наличный расчет, за безналичный расчет, по полису ДМС.
Запись производится по телефонам:
50-98-17 (офис по адресу ул. Красноармейская, д. 86Б);
22-29-20 (офис по адресу ул. 40 лет Победы, д. 120);
22-29-10 (травматология по адресу ул. Ключевой Поселок, д. 77);
А также на сайте нашей клиники. Администраторы проинформируют Вас о подготовке к исследованию, процедуре или консультации.
Если это возможно, возьмите с собой амбулаторную карту с предыдущими обследованиями, иногда это бывает необходимо врачу для оценки динамического состояния Вашего здоровья.
Накануне консультации наши администраторы напомнят Вам о предстоящей консультации.
При необходимости Вам будет выдан лист нетрудоспособности.
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Лицензия в электронном виде с приложениями (License-OOO-Unimed.pdf, ЛО-18-01-003022.xml, )
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