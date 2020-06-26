Медицинское частное учреждение «Юнимед»

Многопрофильный клинико-диагностический центр «Юнимед» — клиника нового поколения, ориентированная на высокое качество услуг и максимальную доступность их для населения. Как и многие медицинские платные клиники и центры Ижевска, центр «Юнимед» предлагает все современные методы диагностики и лечения различных заболеваний у взрослых и детей. Однако именно здесь Вас ждет комплексный профессиональный подход и полное медицинское сопровождение.